“Хотим работать не на 100%, а на 200%!” – Запорожские волонтёры просят улучшить коммуникацию с обладминистрацией

На повестке дня у запорожских мирных добровольцев – продуктивный диалог с представителями областной военной администрации, благодаря которому они смогут поставлять гуманитарную помощь не в составе официальных «зелёных коридоров», а самостоятельно…

На повестке дня у запорожских мирных добровольцев – продуктивный диалог с представителями областной военной администрации, благодаря которому они смогут поставлять гуманитарную помощь не в составе официальных «зелёных коридоров», а самостоятельно, чтобы минимизировать угрозу гуманитарной катастрофы на территории области.

Спустя более полутора месяцев с начала полномасштабной войны запорожские волонтёры, которые с ног сбиваются, помогая переселенцам из зоны боевых действий и со временно оккупированных территорий, чувствуют в себе силы помогать людям с ещё большим рвением.

Об этом сегодня, 12-го апреля, шла речь на Круглом столе, проводимом десятком активных волонтёров Запорожья. Присутствовали на встрече и представители СМИ, которым небезразлична судьба региона.

Все участники сошлись в вопросе отсутствия коммуникации с органами власти конкретно с ЗОГА. Это приводит к ряду негативных последствий:

Власть не помогает в работе волонтеров, хотя имеет намного больше ресурсов, чем все, учитывая количество гумпомощи, которая поступает в область от партнеров международных бланотворительных фондов и частных лиц из стран ЕС;

не проведена верификация ключевых волонтёров и волонтёрских центров. И, учитывая это, центры самостоятельно осуществляют свою деятельность, и оказывают помощь в некоторых случаях одновременно одним и тем же подразделениям и территоиям, а другие остаются без внимания;

участились случаи, когда из-за бюрократической волокиты волонтёры не могут проехать через блокпосты для оказания помощи на территориях.

Как результат Круглого стола –

волонтёры требуют встречи с представителями ЗОГА. Подобных встреч ещё ни разу не проводилось, как и не согласовывались территории, требующие первоочередной помощи. Сами волонтёры также не получают помощи от ЗОГА, имеющей для этого все возможности и полномочия.

Идеальным решением проблемы волонтёры считают возможность полученя специальных удостоверений для верифицированных добровольцев которые дадут возможность не только беспрепятственно передвигаться по области но и получение продуктов питания и медикаментов в нуманитарных хабах ЗОГА для помощи нуждающимся. Подобное уже было сделано Запорожской городской властью.

Приятно, что в областном центре добровольцы с активной гражданской позицией постоянно думают о том, как ещё помочь переселенцам и тем, кто не смог покинуть зону боевых действий и временно оккупированные территории. И что они думают, как реально усилить эффект от собственной работы.

В ходе общения волонтёры признались, что на данный момент работают на 100% а хотели бы добиться 200%! Однако для этого необходимо добиться коммуникации с областными властями.

Волонтёры не боятся работать под пулями. Главное – дайте им эту возможность.