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Главная » Украина » Спорт
17:01 17 Апреля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Украинцы завоевали первые медали на Invictus Games в Гааге

Ветеран Вооруженных сил Украины Родион Ситдиков завоевал золотую медаль в толкании ядра с результатом 9,46 м.

Родион Ситдиков принес Украине первое золото

Об этом сказано в сообщении украинской сборной.

Кроме того, серебро и бронзу в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.

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Результат Артема – 5,20, Ивана – 5,10 м.

Артем Лукашук и Иван Герецун

Артем Лукашук и Иван Герецун

Напомним, Invictus Games — это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе.

Они являются аналогом паралимпийских игр. Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

Тэги: Invictus Games
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