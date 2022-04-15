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17:01 17 Апреля 2022 9 Комментарии
Украинцы завоевали первые медали на Invictus Games в Гааге
Ветеран Вооруженных сил Украины Родион Ситдиков завоевал золотую медаль в толкании ядра с результатом 9,46 м.
Родион Ситдиков принес Украине первое золото
Об этом сказано в сообщении украинской сборной.
Кроме того, серебро и бронзу в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.
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Результат Артема – 5,20, Ивана – 5,10 м.
Напомним, Invictus Games — это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе.
Они являются аналогом паралимпийских игр. Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Тэги: Invictus Games
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