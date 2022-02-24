Украина может победить Россию в этой войне, – Урсула фон дер Ляйен

Украина имеет основание рассчитывать на победу, очертания которой должна определить она сама.

Урсула фон дер Ляйен верит в победу Украины



Об этом заявила в интервью немецкому изданию Bild глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Украина может выиграть войну. Храбрость и стойкость Украины впечатляют», – сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли она в победу.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что победа будет означать приход миа в Украину, однако условия его возвращения Украина будет определять сама.

Другим итогом войны, по мнению фон дер Ляйен, является привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на оккупированных территориях Украины, включая президента РФ Владимира Путина.

«Путин отвечает за эту войну, он отдал приказ начать вторжение и тянет за все ниточки», – подчеркнула она.

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