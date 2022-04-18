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08:32 18 Апреля 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

Утром 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. Он уточнил, что атака произошла в 08:18.

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“Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области”, – написал Резниченко.

По его словам, 60% ракет были сбиты украинской  ПВО.

“Мы – нелегкая добыча”, – резюмировал глава ОВА.

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