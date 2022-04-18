Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

Утром 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. Он уточнил, что атака произошла в 08:18.

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“Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области”, – написал Резниченко.

По его словам, 60% ракет были сбиты украинской ПВО.

“Мы – нелегкая добыча”, – резюмировал глава ОВА.