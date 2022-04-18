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09:00 18 Апреля 2022 Просмотров 607   КомментариевКомментарии

Взрывы в Киеве и Львове: первые подробности

Утром 18 апреля ракетным обстрелам подверглись Львов и Киев.

О взрывах и клубах дыма сообщают местные жители.

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Информацию о взрывах во Львове подтвердил также мэр города Андрей Садовый. По его словам, было пять прицельных ракетных ударов.

«Соответствующие службы уже выехали на место.  Более подробную информацию выясняем», – сообщил мэр города.

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