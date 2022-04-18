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09:00 18 Апреля 2022 607 Комментарии
Взрывы в Киеве и Львове: первые подробности
Утром 18 апреля ракетным обстрелам подверглись Львов и Киев.
О взрывах и клубах дыма сообщают местные жители.
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Информацию о взрывах во Львове подтвердил также мэр города Андрей Садовый. По его словам, было пять прицельных ракетных ударов.
«Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем», – сообщил мэр города.
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