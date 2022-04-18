В захваченной Кременной оккупанты расстреляли гражданский автомобиль с людьми

В захваченной сегодня российскими войсками Кременной оккупанты обстреляли машину с людьми, есть погибшие.

В Кременной расстреляли мирных жителей



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, предварительно погибли четыре человека, один получил ранение.

“Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно”, – написал Гайдай.

Он также призвал жителей Кременной не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть населенный пункт, поскольку это небезопасно.