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11:47 18 Апреля 2022 43 Комментарии
В захваченной Кременной оккупанты расстреляли гражданский автомобиль с людьми
В захваченной сегодня российскими войсками Кременной оккупанты обстреляли машину с людьми, есть погибшие.
В Кременной расстреляли мирных жителей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, предварительно погибли четыре человека, один получил ранение.
“Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно”, – написал Гайдай.
Он также призвал жителей Кременной не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть населенный пункт, поскольку это небезопасно.
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