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Главная » Мир » Политика
12:26 18 Апреля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Россия действует в Украине по сценариям Чечни и Сирии – британская разведка

Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г.

Действия России в Украине идентичны с действиями в Чечне и Сирии - Разведка Великобритании

Об этом сообщило Министерство Обороны Великобритании

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Российское командование будет обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах.

Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины.

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