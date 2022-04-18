Россия действует в Украине по сценариям Чечни и Сирии – британская разведка
Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г.
Об этом сообщило Министерство Обороны Великобритании
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Российское командование будет обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах.
Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.
Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины.