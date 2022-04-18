Под Харьковом заметили колонну российской техники времен войны в Афганистане

На дороге Купянск-Изюм была замечена колонна российской военной техники, изготовленной в 70-х годах прошлого века.

Колонна российской военной техники из 70-х



Об этом сообщают “Харьковские известия” со ссылкой на очевидцев.

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Среди машин были замечены РСЗО «Град-1» на базе «ЗИЛа» – последний раз их применяли СССР в Афганистане.

В комментариях под фото люди пишут, что с нетерпением ждут фото и видео от ВСУ с разгромом колонны.