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Главная » Украина » Общество
12:57 18 Апреля 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Под Харьковом заметили колонну российской техники времен войны в Афганистане

На дороге Купянск-Изюм была замечена колонна российской военной техники, изготовленной в 70-х годах прошлого века.

Колонна российской военной техники из 70-х

Об этом сообщают “Харьковские известия” со ссылкой на очевидцев.

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Среди машин были замечены РСЗО «Град-1» на базе «ЗИЛа» – последний раз их применяли СССР в Афганистане.

В комментариях под фото люди пишут, что с нетерпением  ждут фото и видео от ВСУ с разгромом колонны.

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