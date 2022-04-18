18.04.2022 12:26
Главная » Украина » Общество
12:57 18 Апреля 2022 77 Комментарии
Под Харьковом заметили колонну российской техники времен войны в Афганистане
На дороге Купянск-Изюм была замечена колонна российской военной техники, изготовленной в 70-х годах прошлого века.
Колонна российской военной техники из 70-х
Об этом сообщают “Харьковские известия” со ссылкой на очевидцев.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Среди машин были замечены РСЗО «Град-1» на базе «ЗИЛа» – последний раз их применяли СССР в Афганистане.
В комментариях под фото люди пишут, что с нетерпением ждут фото и видео от ВСУ с разгромом колонны.
Loading...
Новости по теме
ТОРРакетная атака по Львову: есть погибшие и пострадавшие
18.04.2022 10:32