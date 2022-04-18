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13:01 18 Апреля 2022 377 Комментарии
В Кремле прокомментировали обращение Оксаны Марченко к Путину
В Кремле пообещали сообщить, когда президент РФ Владимир Путин отреагирует на обращение жены арестованного нардепа Виктора Медведчука с просьбой об обмене.
Путин пока не отреагировал на просьбу жены Медведчука
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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«Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа», — сказал Песков.
Правда, он не уточнил, будет ли вообще какая-то реакция главы Кремля на просьбу Оксаны Марченко.
Напомним, Марченко обратилась к Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.
Она заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию в случае достижения Киевом и Москвой соответствующих договоренностей.
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