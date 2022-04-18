В Кремле прокомментировали обращение Оксаны Марченко к Путину

В Кремле пообещали сообщить, когда президент РФ Владимир Путин отреагирует на обращение жены арестованного нардепа Виктора Медведчука с просьбой об обмене.

Путин пока не отреагировал на просьбу жены Медведчука



Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа», — сказал Песков.

Правда, он не уточнил, будет ли вообще какая-то реакция главы Кремля на просьбу Оксаны Марченко.

Напомним, Марченко обратилась к Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.

Она заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию в случае достижения Киевом и Москвой соответствующих договоренностей.

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