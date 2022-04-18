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Главная » Мир » Политика
13:11 18 Апреля 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину: что хочет

Задержанный СБУ народный депутат Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Медведчук просит обменять его на защитников Мариуполя

Соответствующее видео выложила Служба безопасности Украины.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», – сообщил Медведчук.

Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области

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