В Украине ликвидировали командира большого десантного корабля «Цезарь Куников»

В Севастополе похоронили командира большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитана 3 ранга Александра Чирву.

Александр Чирва погиб на материковой Украине



Об этом в Telegram сообщил российский глава Севастополя Михаил Развожаев.

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«Александр Григорьевич родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова», – написал Развожаев.

Также, по его словам, Чирва в 2015 и 2016-м годах участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

Развозжаев уточнил, что Чирва умер от ран, полученных в бою на материковой части Украины. Других подробностей не сообщается.