Россияне могут остаться без апельсинового сока

В России ожидаются проблемы с производством апельсинового сока из-за подорожания сырья и сложностями с его поставками. Его могут заменить виноградным.

Апельсиновый сок в России скоро станет остродефицитной роскошью



Об этом сообщили Известия со ссылкой на информацию Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»).

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Отмечается, что нехватка сырья связана как с логистическими проблемами из Европы и США, так и с его подорожанием у прежних поставщиков.

При самом пессимистичном сценарии возможно падение доли апельсинового сока на российском рынке до нуля.

Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока.

Также отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов из Китая, Азии, Вьетнама, Турции и Латинской Америки.