Сравнение приложений БК 1win и Melbet

Чтобы сделать процесс беттинга легким и удобным, букмекерские компании активно предлагают клиентам приложения для ставок.

БК 1win и Мелбет не стали исключением, так как обе конторы разработали клиентский софт. Загрузить его можно с официальных сайтов букмекеров.

Использование программ, в сравнении с официальным сайтом, позволяет получить ряд преимуществ. Во-первых, так как приложения быстро загружаются, они работают стабильнее. Во-вторых, использование софта позволяет обходить блокировки. В-третьих, ПО делает более эффективной работу со ставками Live, в которых коэффициенты меняются ежеминутно. Поэтому для тех, кто хочет ставить на спорт в 1win или Мелбет, программное обеспечение может стать серьезным помощником.

Приложения 1вин и Мелбет: скачать на Андроид и другие платформы

Выбор мобильного клиентского софта у букмекерских контор не отличается. Приложения 1вин и Мелбет скачать на Андроид можно с официальных сайтов БК, а программы под iOS доступны в Apple App Store. Установка на Android производится вручную, с помощью скачивания файла APK. Для этого нужно:

Перейти на сайт букмекера. Открыть раздел загрузки приложения. Запустить скачивание файла APK. Открыть загруженный файл и установить программу.

На iOS все происходит автоматически, поскольку клиентский софт обеих контор доступен в App Store. Оттуда его можно загрузить по той же схеме, что и любое другое приложение.

Функциональность ПО конкурирующих контор можно считать аналогичной. Обе позволяют регистрироваться, пополнять счет, просматривать линию и делать ставки. Как и в веб-версии, в приложениях доступны бонусы. Поэтому можно смело скачивать на Андроид Мелбет или 1вин, чтобы сделать ставки с телефона более удобными.

Софт для доступа к ставкам с ПК

В отличие от мобильных приложений, доступность десктопного софта букмекеров отличается. У Мелбет имеются клиентские программы для Windows и Mac, а также приложение Melbet Access. Оно предназначено для обхода блокировок и автоматически находит рабочие зеркала, позволяющие восстановить доступ к сайту.

БК 1вин тоже предлагает клиентам приложение для Windows, в котором можно делать ставки на спорт. Играть через программу удобнее, чем в браузере. Но клиентского ПО под Mac, как и специального софта для обхода блокировок, у нее нет. Поэтому в части мобильного ПО между конторами наблюдается паритет, но в сфере ПО для десктопов Мелбет выигрывает это сравнение.