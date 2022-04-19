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12:57 19 Апреля 2022 Просмотров 157   КомментариевКомментарии

Лавров заявил о начале “следующей фазы спецоперации в Украине”

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о начале «следующей фазы спецоперации в Украине».

По словам Лаврова, речь идет о

Свое заявление он сделал 19 апреля в интервью India Today. По словам главы МИД РФ, целью операции является «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

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«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине.

«Россия не рассматривает возможности использования в Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — сказал министр.

Также он заявил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия якобы в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но в Киеве это должным образом не оценили.

Напомним, несмотря на заявление украинских властей о начале ожидавшегося масштабного наступления российских войск на Донбассе, аналитики считают, что большая битва все еще находится в стадии подготовки.

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