Орков больше, чем людей: жители запорожских сел живут в ужасе и надежде

Жители оккупированных сел Запорожской области рассказывают о засильи и бесчинствах российских военных, и надеются, что Украина их все-таки не забудет.

Орки грабят оккупированные села и наводят ужас на их жителей



Так, один из жителей Куйбышевского (теперь в пределах Пологовского района) рассказывает о том, что Каменская, Смирновская , Камыш-Зорянская ТГ находятся в оккупации со 2 марта.

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“После того как вошла росгвардия и омон, уехали массово. А в марте вывезли зерно, сельхозтехнику, забрали где-то до 100 частных машин, в основном дизеля, выбрали бизнес, забрали товар, деньги, драгоценности. Кошмарили голов ОТГ, бизнес, людей, заселились в дома, обчистили их. И самое главное, что я нигде о нас не слышу, не читаю, как будто нас и нет!”- пишет подписчик телеграмм -канала Свободный Мелитополь.

Также житель одного из оккупированных сел жалуется на то, что гумпомощь и вывоз людей вынуждены организовывать сами общины. И все это происходит на фоне бесчинств орков, которые ежедневно проводят обыски в домах, угрожают мирному населению.

“От Бердянска до Полог куча оккупированных сел и селений. Как нам жить, как себя вести, что делать….ТВ только русское, связь пока есть, поэтому обратитесь к людям пока возможно, дайте надежду…» – просят жители поселков, находящихся в оккупации с первых чисел марта.