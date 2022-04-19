«Воскресший» Шойгу высказался о войне с Украиной
Министр обороны России Серей Шойгу заявил, что Россия «последовательно выполняет план освобождения» «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщила русская служба BBC News. Последний раз Шойгу говорил на публике 29 марта.
По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.
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«Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр.
Также он заявил, что российские войска будут внедрять «новые способы ведения боевых действий для лучшей адаптации к современным условиям военного противоборства».
Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает какие-либо заявления.