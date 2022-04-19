Британия передаст Украине ракетные комплексы Stormer: в чем их сила

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине бронированные ракетные пусковые установки Stormer, способные навести ужас на авиацию России.

Комплексы Stormer эффективно сбивают низколетящую авиацию противника



Об этом сообщило британской издание Sun. Эксперты назвали такую поставку «лучшим комплектом», когда-либо отправленным любой западной державой.

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Отмечено, что 17 ракет Starstreak установки Stormer могут поражать низколетящие самолеты и вертолеты.

Источники издания говорят, что Министерство обороны продемонстрировало удар штурмовиков украинцам на выставке на равнине Солсбери две недели назад.

13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и доставлены на войну за считанные дни.

Им нужен только экипаж из трех человек — водитель, командир и наводчик.

И они позволят украинским военным оперативно добраться до нужных позиций со скоростью 50 миль в час, произвести выстрелы, а затем быстро уйти.

Полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, сказал, что комбинация Stormer/Starstreak станет огромным стимулом для боеспособности Украины.