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08:50 20 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

До попадания украинских ракет крейсер “Москва” шел на захват Одессы

Подбитый украинскими ракетами “Нептун” 13 апреля российский крейсер “Москва” двигался к Одессе для участия в операции по захвату города.

Крейсер "Москва" участвовал в операции по захвату Одессы

Об этом со слов сына рассказала Радио Свобода мать одного из уцелевших матросов.

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Она рассказала, что 14 апреля смогла поговорить по телефону со своим сыном – матросом-срочником, который служил на «Москве».

«Вы поймите меня как мать. Я поседела просто от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это вроде как в мирное время”, – рассказала женщина.

Журналисты поинтересовались, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход.

«Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе», – пояснила мать матроса.

Как военная операция по высадке десанта могла быть «небоевым выходом» корабля, женщина так и не объяснила.

В то же время из ее слов следует, что задачей российского крейсера было добраться до Одессы для попытки захвата города.

Всего на «Москве», по словам матери российского матроса, находилось около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших – погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар пришелся как раз на палубу. Также она добавила, что есть раненные российские военные с оторванными конечностями.

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