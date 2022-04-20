КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

В ночь на 20 апреля в Луганской области было зафиксировано меньше наступлений врага и обстрелов.

Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине



Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Вероятно, ослабление наступательных действий связано с тем, что оккупанты несут огромные потери среди личного состава.

«Больницы заполнены ранеными орками, КамАЗами где-то ближе к Луганску свозят трупы, а техника остается», — рассказал Гайдай.