Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей необходимы России для объявления принудительной «мобилизации».

Кремль хочет провести псевдореферендумы под дулами автоматов



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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После её проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

Разведчики отметили, что фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев.

Как сообщалось ранее, для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат.

В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.