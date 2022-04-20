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17:53 20 Апреля 2022 25 Комментарии
Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ответы для анкеты относительно соответствия Украины критериям Европейского Союза.
Зеленский встретил Мишеля возле Офиса президента
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
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«Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против россии, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты относительно соответствия критериям ЕС», – отметил глава государства.
Он поблагодарил президента Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.
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