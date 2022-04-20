Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

Мэр оккупированного Россией Мелитополя Иван Федоров выступил перед Европарламентом в Брюсселе в среду 20 апреля и призвал европейских законодателей «помочь Украине» всеми возможными способами.

Иван Федоров выступил перед евродепутатами



Об этом сообщило CNN. Федоров отметил, что украинцы сегодня «не думают о комфорте, а просто хотят выжить».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В эмоциональном обращении избранный мэр оккупированного города заявил, что конфликт в Украине является полномасштабной войной — не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.

Если не будет своевременного ответа на значительную угрозу России, предупредил он, то «война придет в европейские города и домохозяйства».

По словам мэра, мелитопольцы «строили остров Европы в своем городе» с 2014 года.

«Мы начали ремонтировать школы, детские сады, медицинские учреждения, мы начали строить самые лучшие дороги, чтобы наши жители действительно могли почувствовать, что жизнь в нашем городе и в нашей стране становится лучше», — рассказал Федоров, добавив, что менталитет людей в Мелитополе менялся, и они начали воспринимать себя свободными европейцами.

Теперь «мечты миллионов украинцев сегодня разрушены, потому что они видят, как города методично разрушаются», продолжил он.

Напомним, мэр Мелитополя был задержан российскими войсками на пять дней в марте, когда город захватили оккупанты. Затем Федоров был освобожден в рамках обмена пленными. Мелитополь перешел под контроль России в конце февраля.