Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

Остатки российского ракетного крейсера «Москва» находятся в ориентировочных координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глубине 50-60 метров.

"Москва" затонула относительно небольшой глубине



Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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В частности, изданию стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут.

Если эта информация верна, а также верна информация о том, что крейсер подбили около острова Змеиный, то, получается, его буксировали довольно долго и на немаленькое расстояние.

Напомним, по всем международным конвенциям, судно переходит в собственность в той стране, в чьих водах оно затонуло.

Глубина затопления, в частности, позволяет организовать подъем частей корабля и их вооружение. В первую очередь противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан», часть из которых может быть с ядерным зарядом.

В то же время такие операции очень сильно зависят от того, как именно «Москва» легла на дно.