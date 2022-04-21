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08:33 21 Апреля 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры по Украине, скорее всего, потерпят неудачу.

Джонсон сравнил переговоры с Путиным с общением с крокодилом

Об этом сообщило Reuters.

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Джонсон сказал, что общение с президентом РФ Владимиром Путиным похожи на переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях нога, и сказал, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явную недобросовестность», — сказал Джонсон журналистам.

Также, по его словам, стратегия главы Кремля очевидна и заключается заключается в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно больше Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы.

Джонсон сказал, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, договорились на этой неделе о том, что они будут продолжать поставлять Украине оружие, включая артиллерию, поскольку Россия активизировала свои атаки на восток Украины.

«Как вы можете вести переговоры с крокодилом, когда у него нога в челюстях? Вот с какой трудностью сталкиваются украинцы. Мы просто должны продолжать следовать стратегии, продолжать снабжать их оружием», – сказал Джонсон.

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