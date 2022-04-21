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09:15 21 Апреля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, нанесут удар по Крымскому мосту, поскольку Россия использует его для подвоза подкрепления своей армии.

По Крымскому мосту Россия перебрасывает войска в Украину

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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Ведущий Дмитрий Тузов поинтересовался у своего собеседника, сможет ли Украина “рубануть по Крымскому мосту”.

«Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – ответил секретарь СНБО.

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