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09:15 21 Апреля 2022 21 Комментарии
Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов
Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, нанесут удар по Крымскому мосту, поскольку Россия использует его для подвоза подкрепления своей армии.
По Крымскому мосту Россия перебрасывает войска в Украину
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.
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Ведущий Дмитрий Тузов поинтересовался у своего собеседника, сможет ли Украина “рубануть по Крымскому мосту”.
«Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – ответил секретарь СНБО.
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