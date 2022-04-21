Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

Комиссия по деривативам постановила в среду, 20 апреля, что Россия может оказаться в состоянии дефолта после того, как она не смогла произвести платеж, подлежащий выплате 4 апреля в долларах США по двум суверенным облигациям.

4 мая Россия может объявить дефолт



Об этом сообщило Reuters. Это на шаг приблизило выплату по миллиардам долларов в страховании дефолта.

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Комитет по определению кредитных деривативов заявил, что «потенциальная неуплата» произошла после того, как Москва произвела платеж в рублях, а не в долларах, которые она должна была выплатить в соответствии с условиями инструментов.

Москва заявила, что должна была произвести платеж в рублях после того, как Казначейство США запретило России использовать какие-либо из своих замороженных валютных резервов для обслуживания своего долга.

У Москвы есть 30-дневный льготный период для выплаты 649 миллионов долларов, который заканчивается 4 мая.

Россия не объявляла дефолт по своему внешнему долгу с тех пор, как она отказалась от царского долга после большевистской революции 1917 года.

Решение комитета может инициировать выплаты по так называемым кредитным дефолтным свопам (CDS) – инструментам, которые обеспечивают инвесторам страхование от подверженности конкретным рискам, в данном случае Россия не выполняет свои суверенные долги.

Инвестиционный банк JPMorgan подсчитал на прошлой неделе, что в настоящее время необходимо урегулировать чистые условные CDS России на сумму 3,43 миллиарда долларов, в том числе 2,48 миллиарда долларов от одного имени и оставшуюся часть от индексов CDS.

Комитет, который принимает решение о возможной выплате кредитных дефолтных свопов по российскому суверенному долгу, состоит из членов крупных банков и инвестиционных домов, таких как Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase и PIMCO.