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10:46 21 Апреля 2022 Просмотров 176   КомментариевКомментарии

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным.

Путин пообщался с Шойгу

Как сообщили на сайте Кремля, об этом Путин заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — заявил Путин.

При этом он приказал Шойгу заблокировать эту промышленную зону так, “чтобы муха не пролетела».

Шойгу на встрече с Путиным заявил, что весь Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», взять под контроль российскими войсками. По его словам, на «Азовстали» укрылись не более двух тысяч украинских бойцов. Там также могут находиться гражданские. Территория завода блокирована.

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