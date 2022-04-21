Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

Вооруженные силы Украины не будут брать штурмом оккупированный Херсон, поскольку для освобождения захваченных городов есть соответствующая тактика.

ВСУ не будут подвергать опасности население Херсона



Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, для освобождения Херсона будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

«Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения. Также, как в Киеве: как только начали с флангов обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когти и скрылись», – пояснил Арестович.