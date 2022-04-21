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15:03 21 Апреля 2022 179 Комментарии
Словения передаст Украине советские танки T-72
Словения передаст Украине советские танки T-72, а взамен Германия поставит ей современные танки и бронетранспортеры.
Украина получит танки Т-72 от Словении
Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.
По информации агентства, украинских военных не нужно обучать пользоваться советскими танками.
В качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.
По информации агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах, Словения попросила в качестве компенсации более современные машины – танки Leopard 2 и Puma, а также бронетранспортеры Boxer.
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