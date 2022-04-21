Словения передаст Украине советские танки T-72, а взамен Германия поставит ей современные танки и бронетранспортеры.

Украина получит танки Т-72 от Словении



Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.

По информации агентства, украинских военных не нужно обучать пользоваться советскими танками.

В качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

По информации агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах, Словения попросила в качестве компенсации более современные машины – танки Leopard 2 и Puma, а также бронетранспортеры Boxer.