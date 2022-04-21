НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:03 21 Апреля 2022 Просмотров 179   КомментариевКомментарии

Словения передаст Украине советские танки T-72

Словения передаст Украине советские танки T-72, а взамен Германия поставит ей современные танки и бронетранспортеры.

Украина получит танки Т-72 от Словении

Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.

По информации агентства, украинских военных не нужно обучать пользоваться советскими танками.

В качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

По информации агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах, Словения попросила в качестве компенсации более современные машины – танки Leopard 2 и Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.04.2022 14:55
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью
ТОР
21.04.2022 11:30
Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город
ТОР
21.04.2022 11:08
В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Твери сгорело дотла здание разработчиков «Искандеров» и системы С-400

17:51  Мир

Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство РФ

15:31  Мир

Сегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой

15:22  Украина

Словения передаст Украине советские танки T-72

15:03  Мир

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

14:55  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30  Украина

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

11:08  Украина

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

10:46  Мир

Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн

10:23  Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52  Мир

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

09:15  Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57  Мир

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

08:33  Мир

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

07:56  Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35  Украина

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

07:22  Мир

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

19:59  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52 Мир

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35 Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15 Украина

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com