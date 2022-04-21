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15:22 21 Апреля 2022 195 Комментарии
Сегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой
В четверг, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула домой 19 человек.
Украина вернула домой из плена 19 человек
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, из тех, кого получилось обменять, 10 военных, включая 2 офицеров, и 9 гражданских.
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“На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь же они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации”, – отметила Верещук.
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