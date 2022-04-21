Сегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой

В четверг, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными, Украина вернула домой 19 человек.

Украина вернула домой из плена 19 человек



Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, из тех, кого получилось обменять, 10 военных, включая 2 офицеров, и 9 гражданских.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь же они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации”, – отметила Верещук.