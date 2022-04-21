Главная » Мир » Политика
15:31 21 Апреля 2022 1 Комментарии
Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство РФ
Украинский экс-нардеп, лишенный мандата, Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.
Кива поклялся Путину защищать Россию
Об этом Кива сообщил в Telegram. Кроме того, Кива пожаловался на “преследования” со стороны украинской власти и попросил политическое убежище.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он также обнародовал также открытое письмо к Путину в котором размышлял о “едином народе”, его «борьбе за правду и мир» и «непростом периоде для России».
Loading...
Новости по теме
ТОРСегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой
21.04.2022 15:22
ТОРСловения передаст Украине советские танки T-72
21.04.2022 15:03
ТОРРоссия нанесла ракетный удар по Запорожью
21.04.2022 14:55