Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство РФ

Украинский экс-нардеп, лишенный мандата, Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

Кива поклялся Путину защищать Россию



Об этом Кива сообщил в Telegram. Кроме того, Кива пожаловался на “преследования” со стороны украинской власти и попросил политическое убежище.

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Он также обнародовал также открытое письмо к Путину в котором размышлял о “едином народе”, его «борьбе за правду и мир» и «непростом периоде для России».