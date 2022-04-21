В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию мужчин

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола.

На Херсонщине оккупанты объявили мобилизацию и готовят референдум



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На 1 мая в занятой РФ части Херсонской области запланировано проведение так называемого «референдума».

А в период 2-10 мая – «перепись населения».