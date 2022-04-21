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07:56 22 Апреля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО до конца весны.

Финляндия подаст заявку в НАТО до конца весны

Об этом сообщило издание Helsingin со ссылкой на слова члена парламента и заместителя председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя.

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«Я сказал, что у Финляндии сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком», – сказал парламентарий.

По словам Туомиоя, очевидно, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.

Его позицию разделяет и член парламента Элина Валтонен.

Финский комитет по иностранным делам вылетел в шведский Стокгольм в четверг утром. Там парламентарии встретились с председателем шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, министром иностранных дел Энн Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

Основной целью встречи стало обсуждение со шведами того, как идут совместные процессы движения в НАТО в обеих странах.

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