Озвучен срок полноценного вступления Украины в Евросоюз

Украина должна стать полноценным членом Европейского союза в 2024 году.

Украина уже летом станет кандидатом в ЕС



Об этом написала в колонке для “Украинской правды” первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года.

“Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы», – сообщила Свириденко.

Тут же она уточнила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения в Украине.