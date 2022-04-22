В Мелитополе партизаны уничтожили около 100 оккупантов

В оккупированном Мелитополе местные партизаны продолжают оказывать сопротивление захватчикам и уничтожают российских военных.

Мелитопольские партизаны расстреляли авто оккупантов



Об этом в эфире национального телемарафона UA разом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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«По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь», ‒ сказал он.

На телах убитых оккупантов обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть эти акты сопротивления.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о том, что движение сопротивления Мелитополя ликвидировало 70 оккупантов.