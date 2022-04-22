В России массово жгут военкоматы

С начала российского вторжения в Украину в различных регионах РФ начали поджигать военкоматы, чтобы не попасть под призыв и не оказаться в Украине.

В России подожгли минимум пять военкоматов



Об этом сообщило The Moscow Times. СМИ сообщают о как минимум пяти подобных случаях.

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В Луховицах Московской области 21-летний местный житель 28 февраля поджег военкомат в знак протеста против начавшейся войны. После задержания он рассказал, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации. Спустя две недели поджигатель сбежал из полицейского отделения.

В марте подожгли военкоматы в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях причиной пожаров становились коктейли Молотова, которые бросали в окна комиссариатов.

Молодые люди, устроившие пожар в Свердловской и Ивановской областях, задержаны. Оба они объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине. Причем в нескольких городах Ивановской области до пожара неизвестные исписали антивоенными призывами здании администрации и магазинах.

В апреле бутылками с зажигательной смесью забросали военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Здесь протестующие добились своего — призывная кампания была остановлена. В военкомате загорелись комнаты, где хранились данные призывников.