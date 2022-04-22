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09:54 22 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кремль планировал поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных – Данилов

Россия после захвата Украины хотела поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных.

Ланилов рассказал о планах оккупантов по смене власти в Украине

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Суспильному.

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«После того, как они мечтали, что они через 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами должны были возглавить правительство, все наши институции, — это были украинские военные самого высокого уровня», – сказал Данилов.

По его словам, было бы странно, если бы Украиной оккупанты поставили руководить граждан РФ.

“И когда вбросы, что здесь будет руководить Царев, какие-то другие люди — нет, это люди, которые имели гражданство Украины и имеют большие звезды на своих погонах пока”, – пояснил секретарь СНБО.

Он также добавил, что нардепу Виктору Медведчуку отводилась роль “серого кардинала”, какую он привык играть еще со времен президентства Леонида Кучмы.

При этом Данилов не назвал имена этих украинских военных, а также то, что с ними происходит сейчас.

Однако по информации Telegram-канала Вертикаль, части из них удалось в начале марта бежать в Беларусь, часть задержана украинскими спецслужбами. Все они имели тесные связи с Медведчуком.

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