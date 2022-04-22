Больше никому не верит: Путин решил лично командовать войной

Президент РФ Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и самостоятельно отдавать приказы в войне против Украины.

Путин решил лично отдавать приказы войскам



Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире Популярной политики.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам Грозева, Путин не может не видеть, что все что ему было обещано по Украине — не выполнено. В частности, внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала.

«Гомеопатическая какая-то (пятая колонна — ред.) проявляется там — на уровне десяти демонстрантов в Мелитополе, и все», — сказал Грозев.

Он также уточнил, что для Путина очевиден обман со стороны пятой службы ФСБ. Также, не был взят Киев, что было в первоначальном плане Кремля.

«Это огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас — это невозможно», — считает Грозев.

Поэтому, по словам расследователя, Путин реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим.

“Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой путин не верит никому и сам отдает приказы. Посмотрим через неделю… Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии”, – заключил Грозев.