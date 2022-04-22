НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:37 22 Апреля 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

Больше никому не верит: Путин решил лично командовать войной

Президент РФ Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и самостоятельно отдавать приказы в войне против Украины.

Путин решил лично отдавать приказы войскам

Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире Популярной политики.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам Грозева, Путин не может не видеть, что все что ему было обещано по Украине — не выполнено.  В частности, внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала.

«Гомеопатическая какая-то (пятая колонна — ред.) проявляется там — на уровне десяти демонстрантов в Мелитополе, и все», — сказал Грозев.

Он также уточнил, что для Путина очевиден обман со стороны пятой службы ФСБ. Также, не был взят Киев, что было в первоначальном плане Кремля.

«Это огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас — это невозможно», — считает Грозев.

Поэтому, по словам расследователя, Путин реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим.

“Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой путин не верит никому и сам отдает приказы. Посмотрим через неделю… Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии”, – заключил Грозев.

Loading...

Новости по теме

ТОР
22.04.2022 11:04
В Бундестаге призывают Совбез ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя
ТОР
22.04.2022 10:56
Концлагеря и строительство городов в Сибири: озвучен план Путина и Шойгу для украинцев
ТОР
22.04.2022 10:43
В Запорожской области упал самолет
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В РФ озвучили цели “второго этапа” войны с Украиной

11:46 Мир

Концлагеря и строительство городов в Сибири: озвучен план Путина и Шойгу для украинцев

10:56 Мир

В России массово жгут военкоматы

09:39 Мир

Стало известно, почему Путин отказался штурмовать “Азовсталь”

09:02 Украина

В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию мужчин

18:52 Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52 Мир

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35 Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Новости | NetGameSlots.com