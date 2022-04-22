Главная » Мир » Политика
11:46 22 Апреля 2022 500 Комментарии
В РФ озвучили цели “второго этапа” войны с Украиной
Российская армия во время так называемой “второй фазы спецоперации” намерена полностью захватить Донбасс и юг Украины.
Россия хочет захватить Донбасс и юг Украины
Об этом сообщило РБК со ссылкой на слова замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.
Также отмечается, что оккупанты намерены обеспечить сухопутный коридор в Крым.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Кроме того российский военный добавил, что контроль над югом Украины даст вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
«Российские военные быстро приспособились к тактике засад украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны», – заявил Миннекаев.
Loading...
Новости по теме
ТОРБольше никому не верит: Путин решил лично командовать войной
22.04.2022 11:37
ТОР