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11:46 22 Апреля 2022 Просмотров 500   КомментариевКомментарии

В РФ озвучили цели “второго этапа” войны с Украиной

Российская армия во время так называемой “второй фазы спецоперации” намерена полностью захватить Донбасс и юг Украины.

Россия хочет захватить Донбасс и юг Украины

Об этом сообщило РБК со ссылкой на слова  замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

Также отмечается, что оккупанты намерены обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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Кроме того российский военный добавил, что контроль над югом Украины даст вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Российские военные быстро приспособились к тактике засад украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны», – заявил Миннекаев.

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