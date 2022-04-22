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12:05 22 Апреля 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Один погиб и двое ранены: подробности падения Ан-26 в Запорожской области

Самолет Ан-26, выполняющий, предварительно, технический рейс, упал в 9:00 в районе Михайловки Запорожского района.

Предварительно самолет задел опору ЛЭП

Подробности аварии сообщили в Запорожской ОВА. Количество экипажа и причины падения выясняются, но пока известно об одном погибшем и двух раненных.

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По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

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