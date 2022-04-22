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14:59 22 Апреля 2022 30 Комментарии
Шойгу в России ждет трибунал за провал войны в Украине
Министра обороны РФ Сергея Шойгу, который активно выступал за военное вторжение в Украину, в РФ ждет трибунал из-за фактического провала провал войны.
Шойгу активно продавливал тему войны с Украиной
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона UA разом.
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«По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России», – заявил Скибицкий.
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