Франция поставит Украине мощные и точные 155-мм САУ Caesar: что это такое

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об оперативной поставке в Украину тяжелой артиллерии, в частности 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

САУ может точно поражать цели на расстоянии до 42 км



Об этом сообщило издание Ouest France.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Французский Caesar — вездеход, оснащенный 155-мм пушкой, способный с отличной точностью поражать цель на расстоянии 40 км. Он производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику.

С 2008 года 77 Caesars оснастили французские артиллерийские подразделения, в том числе 11-й RAMa Lande d’Ouée, недалеко от Ренна. Эти орудия были развернуты Францией в Афганистане, Ираке и Сахеле.

Согласно французским источникам, из армейского парка будет вывезено 12 орудий Caesar.

Издание отметило, что поставки вспомогательного оружия Украине для изменения баланса сил являются неотложными, поскольку сейчас идет наступление России на Донбасс.

По информации Елисейского дворца, поставки украинцам продолжаются, а новое вооружение будет введено в эксплуатацию уже в начале мая.

При этом не не уточняется количество передаваемых артсистем и снарядов.

Также отмечено, что уже в субботу, 23 апреля, около сорока украинских военных прибудут во Францию для прохождения обучения. Они должны присоединиться к лагерю Канжюров, обычному полигону французских артиллеристов.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, в России объявили, что российская армия во время так называемой “второй фазы спецоперации” намерена полностью захватить Донбасс и юг Украины.