Россия определяет самые выгодные места для нанесения главных ударов на востоке Украины

Россия готовится к нанесению главных ударов на востоке Украины и определяет выгодные места.

Россия готовится нанести решающие удары



Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

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По его словам, российская армия заканчивает перегруппировку войск, по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего в Донецком операционном районе.

Активнее всего российские военные ведут себя по направлениям Изюм – Барвенково, в районе железнодорожной станции Попасная, в Северодонецком районе, Мариуполе и на участке дороги Запорожье – Донецк.

Также представитель Минобороны отметил, что цели оккупантов остаются прежними – оккупация всего Донбасса и сухопутный коридор с Крымом.