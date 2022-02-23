Главная » Мир » Политика
05:41 23 Апреля 2022 7 Комментарии
Генсек ООН встретится с Путиным, а потом с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг 28 апреля после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 26 апреля.
Гуттериш посетит Москву, а затем Киев
Об этом сообщило CNN.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Украине Гутерриш также встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.
Ранее в ООН заявили, что Гутерриш «будет принят президентом Владимиром Путиным» во вторник, 26 апреля, после рабочей встречи и обеда с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Тэги: ООН, Антониу Гутерриш
Loading...
Новости по теме
ТОРГенсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии
27.12.2021 09:13
ТОРГенсек ООН заболел COVID-19
08.12.2021 10:19