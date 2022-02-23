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Главная » Мир » Политика
05:41 23 Апреля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Генсек ООН встретится с Путиным, а потом с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг 28 апреля после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 26 апреля.

Гуттериш посетит Москву, а затем Киев

Об этом сообщило CNN.

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В Украине Гутерриш также встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

Ранее в ООН заявили, что Гутерриш «будет принят президентом Владимиром Путиным» во вторник, 26 апреля, после рабочей встречи и обеда с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тэги: ООН, Антониу Гутерриш
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