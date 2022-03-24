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Главная » Украина » Общество
11:06 23 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина готовится к мощному контрнаступлению, – Подоляк

Украинские военные готовы к российскому наступлению в Харьковской, Донецкой и Луганской областях и готовят мощное контрнаступление.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого национального телемарафона UA разом.

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По его словам вторая фаза противостояния российской агрессии будет.

«Если они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ, получат по зубам, как это всегда бывает. Тогда они попытаются окопаться на юге страны или востоке», – заявил Подоляк.

При том он подчеркнул, что сейчас Украине важно получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после этого начать очень мощные контрнаступления на российские группировки.

«Я думаю, так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и в армию. Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день», – добавил Подоляк.

Тэги: Михаил Подоляк
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