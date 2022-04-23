НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
07:13 23 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Покруче Чернобаевки: ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ с 50 офицерами

Украинские военные уничтожили командный пункт российской армии в Херсонской области, где находилось около 50 военных.

Арестович рассказал об уничтожении командного пункта армии РФ

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», – сообщил Арестович.

Он также предположил, что после этой операции российские военные могут не досчитаться еще одного командующего армией.

Loading...

Новости по теме

ТОР
23.04.2022 06:39
Россия в Мариуполе применяла слезоточивый газ с химвеществами – США
ТОР
23.04.2022 06:31
Британская разведка пояснила заявление Шойгу о “новых способах ведения боевых действий”
ТОР
23.04.2022 05:41
Генсек ООН встретится с Путиным, а потом с Зеленским
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com