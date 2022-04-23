Покруче Чернобаевки: ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ с 50 офицерами

Украинские военные уничтожили командный пункт российской армии в Херсонской области, где находилось около 50 военных.

Арестович рассказал об уничтожении командного пункта армии РФ



Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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«Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», – сообщил Арестович.

Он также предположил, что после этой операции российские военные могут не досчитаться еще одного командующего армией.