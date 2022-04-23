Горячо под Изюмом и на Донбассе: утренняя сводка Генштаба

Наибольшая активность российских войск наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях, где враг пытается активно атаковать.

Оккупанты идут на штурм под Изюмом



Об этом сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

▪️На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

▪️На Таврическом и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредотачивают на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

▪️С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций ВСУ. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

▪️На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать Харьков из ствольной и реактивной артиллерии.

▪️Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

▪️По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

▪️На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

▪️На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода «Азовсталь» и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

▪️На Запорожском направлении на усиление своей группировки противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

▪️В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании «Вагнер» численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.

▪️На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

▪️В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

▪️Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.