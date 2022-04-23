Ракетный обстрел Одессы: все подробности. Фото и видео

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, повредив два жилых дома и военный объект, пока известно о пяти погибших.

Россия обстреляла ракетами Одессу



По информации Воздушного командования “Юг”, с 14:00 до 15:00 украинские средства ПВО велиа боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

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Украинские воины уничтожили две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия.

К сожалению, две ракеты попали в военный объект и два жилых дома.

По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter, погибли 5 человек и 18 ранены.

“Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше», – написал Ермак.

Также известно, что среди погибших – трехмесячный ребенок.

«Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано», – добавил глава ОП.

Позже в ГСЧС сообщили, что около 14:35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах.

В 15:54 пожар был локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 его ликвидировали.

В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадало 18 человек.

Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 жителей.