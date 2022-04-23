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19:07 23 Апреля 2022 38 Комментарии
Российские войска готовятся к штурму Северодонецка, – Генштаб
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия войск РФ сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.
Россияне пытаются взять под еонтроль Попасную и Рубежное, чтобы атаковать Северодонецк
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.
Также в Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.
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