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Главная » Украина » Общество
19:07 23 Апреля 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Российские войска готовятся к штурму Северодонецка, – Генштаб

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия войск РФ сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

Россияне пытаются взять под еонтроль Попасную и Рубежное, чтобы атаковать Северодонецк

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

Также в Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

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