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07:20 24 Апреля 2022 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Подонки вонючие: Зеленский отреагировал на обстрел россиянами Одессы

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на смерть 8 гражданских людей во время ракетного обстрела Россией Одессы.

Зеленский дал большую пресс-конференцию в метро

Свое мнение глава государства высказал на пресс-конференции 23 апреля.

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«Вы же видите, что даже перед Пасхой, это большой праздник в Украине, большой семейный праздник, большой человеческий праздник. Семь ракет! Вот такие у нас пасхальные дни потрясающие. Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь!”, – проинформировал Зеленский.

Он также уточнил, что две ракеты сбили украинские силы ПВО. Одна из ракет попала в многоэтажный дом

“Восемь человек, по данным на этот момент, скончалось. 18 или 20 раненых. Ребенку три месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки!», – эмоционально высказался президент.

Как сообщали Власти, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, повредив два жилых дома и военный объект.

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